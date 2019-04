Razzia di Iphone e computer Apple nella notte: furto al negozio d'informatica

Ricomincia l'incubo dei furti in negozio, dopo che negli ultimi dieci giorni sono state colpite due diverse ottiche. Nella notte tra domenica e lunedì, infatti, a essere stato "visitato" dai ladri è stato il 'Moxma', negozio che vende e ripara computer, cellulari e prodotti d'informatica.

Sei malviventi, ripresi dalle telecamere del negozio, si sono intrufolati nell'attività posta all'angolo tra via di Roma e via Ugo Bassi, già colpita da un pesante furto a novembre 2017, intorno alle 3.15 sollevando la saracinesca e forzando la serratura della porta a vetri. Una volta dentro, nel giro di due minuti hanno arraffato quanti più cellulari possibile - molti di fascia alta - svuotando le vetrinette e diversi computer Apple appoggiati su una scrivania, poi hanno fisicamente sradicato la cassa e si sono dati alla fuga. Immediatamente è suonato l'allarme e sul posto si è precipitata la Polizia, che ha dato il via alle ricerche. La stima dei danni è ancora in corso, ma si parlerebbe di circa 50 telefoni e una decina di computer (tra cui anche quello del negozio), per danni da oltre diecimila euro, oltre al contenuto della cassa di qualche centinaio di euro.