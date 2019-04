Rubano in un negozio del centro commerciale: due giovani in manette

La Polizia di Stato ha arrestato due 20enni rumeni, incensurati, per i reati di furto e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Nel tardo pomeriggio di domenica una Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico è intervenuta al centro commerciale Esp per la segnalazione di un furto.

Poco prima dell’arrivo degli agenti, infatti, il personale del servizio di sicurezza dell’esercizio commerciale aveva fermato due persone per il presunto furto di materiale elettrico e di accessori per cellulari. Il comportamento sospetto dei giovani era stato notato dalle guardie giurate che, attraverso il sistema di videosorveglianza, ne avevano seguito gli spostamenti all’interno del negozio. I due, che si aggiravano tra le scaffalature con fare sospetto, a un certo punto avrebbero prelevato della merce da uno scaffale e, dopo essersi liberati delle confezioni, ne avrebbero occultato il contenuto nei propri giubbotti. I 20enni, dopo aver raggiunto l’uscita oltrepassando le barriere antitaccheggio, sono stati fermati dal personale addetto alla sicurezza, che poi ha richiesto l’intervento della Polizia.

I giovani sono stati trovati in possesso di diversi prodotti rubati all’interno del negozio. Inoltre, uno di loro è stato trovato in possesso di un cutter, che è stato sequestrato. Pertanto, i due sono stati arrestati e su disposizione dell’Autorità giudiziaria trattenuti nelle camere di sicurezza della Questura. All’udienza, che si è svolta lunedì presso il Tribunale di Ravenna, l’arresto è stato convalidato e i due imputati sono stati rimessi in libertà in attesa del processo, che avrà luogo il 20 maggio.