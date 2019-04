Ruba in un negozio del centro commerciale: denunciata

La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà una 48enne albanese per il reato di furto aggravato. Una Volante del Commissariato di Faenza è intervenuta presso il centro commerciale Le Maioliche per la segnalazione di un furto. Subito sul posto gli agenti hanno identificato la 48enne straniera, incensurata e in regola con le norme sul soggiorno, che era stata invitata dal personale addetto alla sicurezza del negozio ad attendere l’arrivo della Polizia.

Secondo quanto dichiarato ai poliziotti dalla vigilante la donna, dopo aver oltrepassato le barriere antitaccheggio poste oltre le casse, era stata invitata dalla sorvegliante a esibire lo scontrino degli acquisti e il contenuto della borsa che aveva con sé. All’interno della borsa sarebbero stati rinvenuti degli articoli provenienti dal negozio in questione, privi della confezione e dei sistemi antitaccheggio, che non risultavano tra le voci registrate nello scontrino d’acquisto. Interrogata a riguardo, la 48enne non sarebbe stata in grado di fornire una plausibile spiegazione circa il possesso della merce. Pertanto, la donna è stata accompagnata in Commissariato e denunciata all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto aggravato.