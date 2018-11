Ladri in negozio cinque minuti dopo la chiusura: razzia di profumi costosi

Si sono intrufolati nel negozio pochi minuti dopo la chiusura e hanno fatto razzia di profumi costosi. E' successo martedì sera al Tigotà di Massa Lombarda, situato in via Marzabotto. La responsabile dello store, insieme alle commesse, è uscita dal locale alle 20: dopo pochi minuti ha ricevuto una chiamata da parte del personale addetto alla sicurezza, che segnalava come nel negozio fosse scattato l'allarme alle 20.05. Tornata indietro, la donna ha scoperto quanto era successo: i malviventi si erano intrufolati tramite l'ingresso sul retro, tagliato l'inferriata e forzando la porta. I ladri si sono subito diretti verso la zona profumeria, quella più "ricca", soprattutto dopo i recenti rifornimenti effettuati in vista degli acquisti natalizi: qui hanno rubato decine e decine di confezioni di profumo, lasciando invece intatta la zona casse e il resto del negozio. E' la prima volta che la filiale viene presa di mira dai ladri. Sul posto per i rilievi di legge i Carabinieri, è ancora in corso la stima del bottino, ma si parla di diverse migliaia di euro.