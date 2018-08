Infila le unghie finte nella borsa e tenta il furto: ma il colpo fallisce

Ha cercato di rubare delle unghe finte, ma il suo tentativo è fallito. La Polizia di Stato ha denunciato un 19enne ravennate per il reato di tentato furto aggravato. L’altro pomeriggio una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura è intervenuta in un negozio di cosmetici e prodotti per la casa del centro, dove era stato segnalato un furto di merce dagli scaffali.

Una cassiera del negozio, infatti, ha riferito agli agenti che poco prima tre ragazze, dopo aver pagato della merce prelevata dagli scaffali, avevano fatto attivare il sistema di allarme antitaccheggio all’atto di uscire dal negozio. La dipendente ha fatto quindi passare le giovani nuovamente in mezzo al dispositivo di sorveglianza, che si sarebbe attivato al passaggio di una sola delle tre ragazze. Richiestole di mostrare il contenuto della propria borsetta, la ragazza avrebbe consegnato alla commessa una confezione di unghie finte, al quale aveva tentato di strappare il dispositivo antitaccheggio, senza riuscirci.

La 19enne ravennate è stata pertanto condotta in Questura, dove è stata denunciata a piede libero per tentato furto aggravato. La merce sottratta è stata restituita alla responsabile del negozio.

