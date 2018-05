Cerca di rubare un paio di pantaloni indossandoli: ma il furto fallisce

Un copione ormai ben consolidato: entra nel camerino con diversi capi d'abbigliamento e ne esce con uno in meno. La Polizia di Ravenna ha denunciato un 28enne pakistano, senza fissa dimora a Ravenna, per il reato di furto aggravato e violazione del Testo Unico dell’Immigrazione. Mercoledì pomeriggio una volante dell’Ufficio prevenzione generale della Questura è intervenuta in un negozio di abbigliamento di via Di Roma per la segnalazione di un furto. Un dipendente addetto alla sorveglianza antitaccheggio ha infatti dichiarato agli agenti di aver notato un uomo che continuava a guardarsi intorno girando fra la merce esposta. Il dipendente ha quindi continuato a tenerlo sotto controllo, fino a quando non ha notato che l’uomo avrebbe prelevato quattro paia di pantaloni dagli scaffali, per poi entrare all’interno dei camerini di prova.

Poco dopo, però, sarebbe uscito dal camerino riponendo al loro posto solo tre capi d’abbigliamento. Il sorvegliante, dopo aver controllato che il camerino fosse vuoto, ha aspettato che il 'furbetto' oltrepassasse le casse per poi bloccarlo: il 28enne, vistosi scoperto, avrebbe quindi ammesso di essersi impossessato di un paio di pantaloni da ginnastica da 20 euro, che nascondeva sotto agli abiti che indossava. Lo straniero è stato quindi fatto rientrare all’interno del negozio, in attesa dell’arrivo dei poliziotti. All’arrivo degli agenti i pantaloni, che non erano stati danneggiati, sono stati restituiti alla responsabile del punto vendita, mentre il 28enne è stato condotto in Questura dove è stato denunciato a piede libero per furto aggravato e per violazione del Testo Unico dell’Immigrazione, perché risultato non in regola con le norme sul soggiorno.