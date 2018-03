Furto nella notte al bar: i ladri scappano con il fondo cassa

I ladri colpiscono ancora: nella notte tra domenica e lunedì alcuni malviventi si sono intrufolati all'interno del bar Thelma e Louise, in via delle Industrie. Ad accorgersi dell'accaduto è stata una delle due proprietarie, giunta sul posto lunedì mattina per l'apertura, che ha trovato la saracinesca dell'attività alzata. La banda, dopo aver sollevato la saracinesca, si sarebbe fiondata sul fondo cassa fuggendo con un bottino di circa 300 euro. La donna ha subito chiamato il numero d'emergenza 112 e sul posto si è portata una Volante della Polizia di Ravenna, che ora indaga sul caso. Il locale non è provvisto di telecamere di sorveglianza nè di sistema d'allarme.