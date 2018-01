Ladri in azione: slot machine svuotate, rubate anche bottiglie di alcolici

Ladri di nuovo in azione a Lido Adriano. Nella notte tra mercoledì e giovedì, intorno all'1.30, alcuni malviventi hanno forzato la porta posteriore di un'attività situata in via Michelangelo e sono entrati al suo interno. Una volta dentro, hanno aperto e svuotato del loro contenuto due slot machine e una macchinetta cambia-monete. Prima di uscire hanno poi arraffato alcune bottiglie di alcolici presenti nel locale, poi si sono dati alla fuga. Le indagini sono ora in mano alla Polizia di Ravenna, che cercherà di risalire ai colpevoli.