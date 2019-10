Ferramenta svaligiata nella notte: ladri in fuga con un maxi bottino

Furto nella notte a Faenza. Intorno alle tre della notte tra giovedì e venerdì, i malviventi hanno colpito la Ferramenta Tanesini di corso Europa, ad appena 400 metri di distanza dal Comando dei Carabinieri di Borgo Durbecco. Per entrare, i ladri hanno sfondato la porta e, una volta dentro, nel giro di pochi minuti hanno arraffato un grosso quantitativo di materiale di alta gamma, dal valore molto alto. Dopo il suono dell'allarme sul posto, in meno di cinque minuti, si sono precipitati i Carabinieri di Faenza, ma la banda si era già data alla fuga. I militari hanno ora in mano le indagini.