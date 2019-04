Si infila ubriaca in un negozio del centro e tenta il furto: denunciata

La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà una 25enne italiana per il reato di furto aggravato. Nel tardo pomeriggio di giovedì, una Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico è intervenuta presso un esercizio commerciale di via di Roma, in pieno centro storico a Ravenna, per la segnalazione di un furto.

Subito sul posto gli agenti hanno identificato la 25enne, che era stata invitata dal personale addetto alla sicurezza del negozio ad attendere l’arrivo della Polizia. Un dipendente dell’esercizio commerciale ha dichiarato ai poliziotti che i tre orecchini che la giovane indossava sullo stesso lobo erano stati rubati qualche minuto prima dall’interno del negozio. La ragazza, che ha negato quanto asserito poco prima, si è sfilata il giubbotto e a quel punto sono caduti a terra, scivolando dall'interno della manica dello stesso, tre orecchini identici a quelli indossati ancora muniti dei rispettivi cartellini, oltre a due bandane in stoffa.

La donna, priva di qualsiasi documento di identificazione e in evidente stato di ebrezza alcolica, è stata accompagnata in Questura per l’identificazione. Gli accertamenti effettuati in banca dati hanno evidenziato a carico della 25enne svariati precedenti per reati inerenti gli stupefacenti e contro il patrimonio. Pertanto, la donna è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto aggravato. Inoltre, viste le condizioni nelle quali versava, le è stata contestata la sanzione amministrativa dell’ubriachezza.