I ladri fanno razzia nel negozio di ottica: danni per 10mila euro

Furto nella notte all'ottica Bovesi di viale Berlinguer, a meno di 200 metri dalla Questura. Giovedì sera, attorno alle 22.30, due uomini incappucciati hanno fatto irruzione all'interno del negozio. Per entrare i due hanno sfondato la porta sul retro con un mattone, facendo crollare la stessa sul bancone posto all'ingresso del locale. Una volta dentro, hanno arraffato oltre cento paia di occhiali da sole e anche da vista, mentre hanno lasciato intatta la cassa.

Immediatamente è suonato l'allarme che ha attirato l'attenzione di un passante: l'uomo, accortosi di quanto stava succedendo, ha subito chiamato le forze dell'ordine e sul posto si sono precipitate le volanti della Questura e il personale della vigilanza, ma i due si erano già dati alla fuga. Sono partite le ricerche da parte di Polizia e Carabinieri, che al momento non hanno dato esito. Sul posto la scientifica per i rilievi di legge. I danni, ancora in fase di quantificazione, si aggirerebbero attorno ai 10mila euro. Il negozio era già stato "visitato" dai ladri due anni fa.