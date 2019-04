I ladri colpiscono un'altra ottica: rubati occhiali per cinquemila euro

A meno di una settimana dal furto all'ottica Bovesi di viale Berlinguer, i ladri nella notte tra martedì e mercoledì si sono intrufolati nell'ottica Forlini situata nello stesso complesso di negozi, a meno di 200 metri dalla Questura di Ravenna.

Per entrare i malviventi hanno forzato la serratura della porta principale. Una volta dentro, nonostante sia immediatamente scattato l'antifurto fumogeno che offusca la vista, sono riusciti ad arraffare un centinaio di occhiali da sole, mentre hanno lasciato intatta la cassa. Poi si sono dati alla fuga prima dell'arrivo sul posto dei Carabinieri, che hanno in mano le indagini. La stima dei danni è ancora in corso, ma si parlerebbe di circa 5000 euro.

"E' già il quarto o quinto furto in questo negozio, senza considerare quelli subìti negli altri che gestiamo - spiega il titolare Gianni Forlini, stanco del ripetersi di questa situazione - Ormai per noi è la norma. Manca la prevenzione, preoccuparsi solo dopo è troppo facile. Il mio è un amaro sfogo per una situazione che va avanti ormai da anni nel silenzio totale".