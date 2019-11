Furto nella notte nel salone di parrucchieri: rubato materiale per 20mila euro

Hanno svuotato il salone causando un danno da decine di migliaia di euro. Furto nella notte al salone di parrucchiere "Alessandra e Barbara" di Massa Lombarda, in piazza Umberto Ricci. Alcuni ignoti sono entrati forzando la porta: prima hanno arraffato il fondo cassa di circa 500 euro, poi hanno messo sottosopra il negozio portando via shampoo, phon, piastre, forbici tecniche, tinte e prodotti per la cura dei capelli (anche dal magazzino) per un bottino che, secondo una prima stima, si aggira intorno ai 15-20mila euro. Ad accorgersene sono state le stesse parrucchiere al momento dell'apertura mercoledì mattina. Sul posto i Carabinieri, che hanno in mano le indagini e che ora visioneranno le telecamere della zona per cercare di risalire ai colpevoli.