Nascondono infradito e costumi rubati nel passeggino della figlia: coppia in manette

Devono aver pensato che nascondere la merce rubata nel passeggino della loro bambina potesse essere un ottimo stratagemma per farla franca, ma hanno sbagliato i loro calcoli. I carabinieri di Granarolo faentino, al comando del luogotenente Vito Agliano, hanno arrestato per furto aggravato in concorso una coppia di coniugi originari del Marocco, un 49enne e una 38enne, fermati con 100 euro di merce rubata in un negozio di articoli sportivi che si trova nel centro commerciale “Le maioliche”, a Faenza.

Un addetto alla vigilanza aveva notato all’interno del negozio un individuo intrattenersi vicino agli scaffali dove si trovano esposti gli indumenti e le attrezzature per la stagione estiva, accompagnato da una donna con passeggino, che si guardava continuamente intorno. Insospettito dall’atteggiamento dei due, la guardia giurata ha continuato a seguire con lo sguardo i loro movimenti e si è accorta che l’uomo, dopo aver strappato le etichette da alcune calzature, le avrebbe infilate nel passeggino occupato da una bambina di 18 mesi, con la complicità della sua compagna che continuava a fare da “palo”. La stessa scena si sarebbe poi ripetuta con uno zainetto da trekking, privato della placca antifurto e poi messo in bella mostra sul passeggino insieme agli altri effetti personali, secondo gli inquirenti per lasciare intendere, in caso di controllo, che fosse di loro proprietà.

Quando l’uomo ha spinto il passeggino verso l’uscita, oltrepassando le barriere antitaccheggio che non hanno suonato, la guardia giurata è intervenuta e ha fermato entrambi, chiedendo di mostrare la merce che avevano occultato nel passeggino. È risultato rubato lo zainetto da trekking che i due avevano maneggiato poco prima, inoltre sono “spuntate” dal passeggino tre paia di ciabatte da spiaggia e un costumino da bambina, per un valore complessivo della merce di circa 100 euro. Sul posto è intervenuto anche il nucleo radiomobile, che ha dato una mano ai colleghi per accompagnare tutta la famiglia in caserma, dove i coniugi sono stati identificati e poi dichiarati in arresto per furto aggravato in concorso.

Su disposizione del pm di turno, Cristina d'Aniello, la donna è stata subito rilasciata per consentirle di accudire la bambina, mentre il marito, già noto alle forze dell'ordine, è stato trattenuto per la notte nella camera di sicurezza della caserma di Faenza. Venerdì mattina in tribunale a Ravenna il giudice Cecilia Calandra ha convalidato l’arresto e poi ha rinviato il processo, concedendo i termini a difesa richiesti dal difensore. Il 49enne è stato quindi rimesso in libertà.