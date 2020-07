Ladri di pneumatici di nuovo in azione a Marina di Ravenna

Ladri di pneumatici di nuovo in azione. A denunciare il furto è Renald Haxhibeku‎ nella pagina Facebook del Comitato cittadino di Marina di Ravenna. "Domenica 12 luglio verso le 22.45 mi sono ritrovato con la macchina, una Bmw E60 serie 5 grigia, in questo stato - scrive il cittadino postando la foto dell'auto senza ruote e lanciando un appello - Auto parcheggiata sul lungomare vicino all'entrata del campeggio Piomboni. La denuncia è stata effettuata, ma qualsiasi informazione e/o avvistamento sarebbe di gran aiuto, in quanto gli autori non sono stati ancora identificati. Il furto è avvenuto tra le 20.30 e le 22.30".

