Rubano un bancomat e fanno acquisti per oltre mille euro: coppia arrestata

La Polizia di Stato ha denunciato a piede libero un 27enne e una 22enne, residenti a Faenza, per i reati di furto con destrezza e indebito utilizzo di carta di credito. Qualche tempo fa una cittadina faentina si è recata presso un bar/tabacchi della città per effettuare degli acquisti; dopo aver pagato il dovuto, è uscita dal locale dimenticando il suo portafogli sul bancone. Accortasi della dimenticanza la donna è, invano, tornata al bar, ma nessuno era stato in grado di darle notizie in proposito; pertanto non le era rimasto che provvedere a bloccare le carte di credito e il bancomat a lei intestate.

Il giorno seguente la vittima ha appreso dalla propria banca che il bancomat era stato indebitamente utilizzato per effettuare quattro operazioni di prelievo presso diversi sportelli bancomat di banche faentine, per un totale di 1200 euro. Le immediate indagini svolte dagli investigatori del Commissariato di Faenza hanno permesso di risalire all’autrice del furto, in particolare grazie all’attenta visione delle immagini a circuito chiuso presenti nell’esercizio commerciale e a quelle degli istituti di credito in cui era stato utilizzato il bancomat. Si tratta di un 27enne e una 22enne, coppia originaria dell’est europa, che risiede a Faenza da diversi anni e nota agli Uffici di polizia per diversi precedenti penali per reati contro il patrimonio.

I poliziotti hanno potuto osservare, dalle immagini, il momento in cui l’uomo, con un cenno del capo, indica alla compagna il portafogli dimenticato sul bancone del bar e lei, che con abile e repentina mossa, lo nasconde nella sua borsa senza essere notata dalla cassiera. Successivamente l’uomo si è recato in tre diversi sportelli bancomat del centro faentino dove ha effettuato le operazioni di prelievo. La vittima ha ricordato di aver nascosto il pin del bancomat nel portafogli “camuffandolo” come un numero di telefono, ma ciò non è bastato in quanto la coppia ha evidentemente intuito che si trattava del codice pin del bancomat e ha potuto agire indisturbata.