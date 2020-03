Ruba 190 euro di profumi dal negozio: addosso aveva un manganello e un coltello

La Polizia di Stato ha arrestato un 42enne residente a Ravenna per il reato di furto aggravato e porto di armi ed oggetti atti ad offendere. Mercoledì pomeriggio una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico della Questura è intervenuta presso il supermercato Coop di via Bussato per la segnalazione di un furto.

Al loro arrivo i poliziotti hanno raccolto le dichiarazioni dell’addetta alla sicurezza del negozio, la quale ha raccontato loro che poco prima, mentre si trovava all’interno della stanza ove sono installati i monitor di videosorveglianza del negozio, aveva notato un uomo che maneggiava della merce con fare sospetto. Lo stesso uomo, poi, aveva rotto gli involucri della merce prelevata dagli scaffali e l'aveva nascosta all’interno di un borsello che recava con sè. Dopo aver varcato le casse, l’uomo è stato fermato dagli addetti antitaccheggio del supermercato che, nel frattempo, hanno fatto intervenire sul posto una volante della Questura.

Al loro arrivo gli agenti hanno proceduto a perquisire il borsello dell’uomo: sono così saltati fuori diversi articoli di profumeria per un valore complessivo di 190 euro. Oltre a questo il 42enne è stato trovato in possesso di uno manganello metallico telescopico e di un coltello multiuso. L'uomo è stato quindi condotto in Questura è stato arrestato per il reato di furto aggravato e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Il ravennate è stato poi rimesso in libertà atteso il processo sarà celebrato in data da destinarsi. La merce sottratta è stata restituita alla direzione della Coop.