I ladri non si sono fermati nemmeno nella notte di Natale. Ed hanno colpito nel cuore di Ravenna, in Piazza del Popolo. Nel mirino dei "soliti ignoti" è finito il centralissimo bar pasticceria "Il Nazionale". Secondo una prima ricostruzione dei fatti effettuata dai Carabinieri, i malviventi hanno sfondato la porta d'ingresso in vetro con un sanpietrino. Dopodichè sono entrati rapidamente all'interno del punto vendita, razziando dal fondo cassa circa 300 euro. Quindi sono fuggiti via, facendo perdere le loro tracce. Gli investigatori dell'Arma hanno acquisito le immagini di videosorveglianza installate all'interno del locale e nelle prossime ore analizzeranno anche quelle immortalata delle telecamere presenti nel centro storico.