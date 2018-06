Si intrufola nel ristorante in pieno centro e tenta il furto: 18enne in manette

La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato un 18enne, residente a Ravenna, per il reato di tentato furto aggravato. Tutto ha inizio nella notte tra domenica e lunedì quando, intorno alle 4, una volante della Questura viene inviata in un ristorante di via Pasolini (a due passi da piazza del Popolo) dove alcuni cittadini avevano segnalato di aver udito dei forti rumori provenire dall’interno del ristorante.

Raggiunto velocemente il locale, i poliziotti hanno trovato una porta scorrevole forzata, mentre un testimone avrebbe raccontato loro che all’interno era ancora presente l’autore del fatto. Entrati all’interno del ristorante, gli agenti hanno bloccato il 18enne, che si era impossessato di circa 20 euro in moneta che aveva prelevato dal registratore di cassa dopo averlo forzato con una chiave per lo smontaggio degli pneumatici per autovetture. Condotto in Questura il giovane, già noto agli agenti per i suoi precedenti penali per reati contro il patrimonio, è stato dichiarato in arresto. Lunedì pomeriggio il Giudice del tribunale di Ravenna ha convalidato l’arresto e, dopo aver concesso i termini a difesa, ha disposto nei confronti del ragazzo la misura dell’obbligo di firma.