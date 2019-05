Rubata la quinta casetta-salvadanaio di Enpa: "Ormai è uno stillicidio"

"Oramai si può parlare di un autentico stillicidio". I volontari della sezione ravennate di Enpa, ente nazionale di protezione animali, sono afflitti. L'ente, infatti, ha denunciato un nuovo furto ai danni dei poveri animali, il quinto nel giro di due mesi (dopo quelli avvenuti ad aprile e a inizio maggio). "Avevamo "pianto" l'ultimo furto solo da pochi giorni, quando abbiamo scoperto la quinta sottrazione di un'altra cassetta-salvadanaio ( in cui si raccolgono donazioni per l'acquisto di cibo e medicinali per i randagi bisognosi , ndr) a opera di qualche ladruncolo - denunciano da Enpa - Anche in questa occasione il furto è avvenuto in un bar della città, e alcune analogie ci fanno supporre che il balordo sia lo stesso del colpo precedente. Queste cinque sottrazioni ci hanno cagionato un danno pesantuccio e temiamo che dovremo patire altre bravate da parte dei ladruncoli".