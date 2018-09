Lo "scippatore in scooter" colpisce di nuovo: rubata un'altra borsa

Ancora uno scippo in centro a Ravenna, dopo quello avvenuto mercoledì in via Salara, nel quale una donna è stata avvicinata e poi scippata. Giovedì mattina infatti, intorno alle 9, una seconda donna è stata vittima di uno scippo in via Falier, zona Rocca Brancaleone. Il modus operandi è lo stesso: un uomo con un casco nero che si avvicina alla vittima con lo scooter e poi, una volta rallentato, ne approfitta per strappargli la borsa dal braccio. Ed è esattamente ciò che è successo giovedì mattina alla seconda vittima, prima che lo scooterista si desse alla fuga. Sul posto è intervenuta la Polizia, le indagini sono in mano alle volanti e alla squadra mobile che stanno visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza per cercare anche di capire se tra i due casi possano esserci collegamenti.