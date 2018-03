Borseggio al supermercato mentre fa la spesa: "Ennesimo atto criminale"

Non si placano i furti e le rapine nei supermarket ravennati, fuori nei parcheggi e all’interno degli stressi. "Sabato mattina, intorno alle 11.30, è stato rubato il portafoglio a una donna che stava facendo la spesa in un supermercato di Ponte Nuovo - racconta Marcello Faustino del Popolo della Famiglia - Questo è l’ennesimo atto criminale che si verifica nei nostri supermarket, dimostrando il cambiamento della sostanza sociale della nostra città, cambiamento che evidentemente, questa amministrazione non riesce ancora a metabolizzare. Auspico dunque un’azione di concerto tra amministrazione comunale e le varie realtà della grande distribuzione locale, allo scopo di arginare questa emergenza".