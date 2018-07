Blitz dei ladri nel cuore della notte: fuga dal bar col pieno di sigarette

Colpo nel cuore della nottata tra martedì e mercoledì al bar del "Vassallo" lungo la via Emilia Ponente, a Ponte del Castello. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della Compagnia di Faenza, che hanno proceduto ai rilievi di legge, i "soliti ignoti" sono riusciti ad entrare nel punto vendita dopo aver sradicato la porta posteriore del locale. In particolar dal retro hanno prelevato centinaia di pacchetti di sigarette, mentre dal fondo cassa una somma inferiore ai 100 euro. Conclusa la razzia si sono dileguati facendo perdere le loro tracce col favore delle tenebre. Il furto è stato scoperto intorno alle 5 all'apertura dell'attività, col titolare che non ha potuto fare altro che chiedere l'intervento del 112.