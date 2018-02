Furto alla polisportiva: svuotano le macchinette e scappano con l'auto della società

Ennesimo furto ai danni di un'attività, in questo caso una società polisportiva: nella notte tra lunedì e martedì alcuni malviventi si sono intrufolati all'interno dei locali della "Compagnia dell'Albero" in via Romea sud, in zona Ponte Nuovo. Ad accorgersi del furto sono stati i gestori che, intorno alle 9 di martedì mattina, si sono recati alla polisportiva per aprire l'attività, accorgendosi che qualcuno aveva sfondato la porta d'ingresso del bar.

Una volta dentro, i ladri hanno svuotato le macchinette del caffè, poi hanno rovistato negli uffici senza però trovare denaro, ma impossessandosi di una chiave della Peugeot 807 di servizio alla società, con la quale poi si sono dati alla fuga. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Ravenna per i rilievi di legge, che cercheranno di risalire ai colpevoli.