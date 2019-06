Tentano il furto al bar del distributore: messi in fuga da un automobilista

E' stata una vera e propria notte da incubo per le forze dell'ordine ravennati, quella tra lunedì e martedì. Diversi, infatti, sono stati i furti e le spaccate tentate o messe a segno. Oltre al furto al ristorante-pizzeria e alla tentata spaccata in una tabaccheria di via Santucci, infatti, intorno alle 3 i malviventi hanno cercato il colpo in un bar-tabacchi di via Ravegnana, nei pressi del distributore di benzina Geo. La banda ha iniziato a scassinare l'entrata, quando un automobilista si è fermato per fare rifornimento: alla vista dei ladri, l'uomo si è immediatamente allontanato telefonando al 112 e sul posto si è precipitata la Polizia di Stato, ma i ladri si erano già dati alla fuga. Le indagini sono in corso. I ladri hanno poi colpito anche una storica attività commerciale di Cotignola.

Foto Massimo Argnani