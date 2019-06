Auto usata come ariete contro lo storico negozio: rubata merce per migliaia di euro

Grosso furto nella notte a Cotignola, in pieno centro. Dopo la spaccata alla tabaccheria, dopo il furto alla pizzeria-ristorante e dopo il tentato colpo al bar-tabacchi, infatti, i malviventi - ancora da capire se si tratti della stessa banda o meno - attorno alle 3.20 hanno preso di mira lo storico negozio di abbigliamento 'Babini' di corso Sforza, in centro a Cotignola. I malviventi, sei persone, hanno utilizzato un'auto come ariete in retromarcia, sfondando la vetrata blindata e scardinandola dagli infissi. Poi sono entrati nel negozio e hanno arraffato felpe, magliette, giacche e pantaloni di marche di alta gamma, oltre al fondo cassa di un centinaio di euro, e si sono dati alla fuga in meno di tre minuti. Sul posto si sono precipitati i proprietari, che abitano poco distante, insieme ai Carabinieri, ma dei ladri non c'era più traccia. La zona è videosorvegliata, ora i militari osserveranno le immagini delle videocamere di sorveglianza per cercare di risalire ai colpevoli. Il bottino è ancora in fase di quantificazione, ma si parla di diverse migliaia di euro (un po' come la spaccata commessa la notte scorsa ai danni di un negozio di abbigliamento del centro di Ravenna).

Foto Massimo Argnani