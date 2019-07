Sorpreso a rubare superalcolici prende a morsi il vigilante del supermercato

E' stato arrestato con l'accusa di tentata rapina e lesioni un ravennate di 34 anni, con precedenti per minacce, lesioni e resistenza, che lunedì ha arraffato diverse bottiglie di superalcolici all'Esselunga di via Emilia Ponente a Bologna e poi ha tentato di darsela a gambe.

Alle 18.30 il vigilante del supermercato, un 48enne peruviano, ha notato un uomo e una donna aggirarsi tra gli scaffali: mentre lei lo copriva, il 34enne avrebbe infilato rum, gin e whisky in uno zaino, per poi avviarsi verso l'uscita. Il vigilante ha così chiamato la Polizia ed è poi intervenuto in prima battuta. La donna è riuscita a fuggire, mentre l'uomo è stato trattenuto dall'addetto alla sicurezza, che ha rimediato alcuni morsi a una mano. Gli agenti quindi lo hanno arrestato e accompagnato in carcere in attesa della convalida. Sempre per furto di superalcolici, nello stesso supermercato, poche ore prima una donna romena di 31 anni era stata denunciata.