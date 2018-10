Ruba al supermercato ma viene bloccato dal parcheggiatore abusivo: in manette

Ha tentato il furto, ma è stato bloccato dal parcheggiatore abusivo. E' successo giovedì sera davanti a un supermercato di fronte alla rotonda dei Goti. Un 35enne tunisino, già noto alle forze dell'ordine, è entrato nel negozio e ne è uscito con una lunga lista di generi alimentari nascosti sotto ai vestiti. La scena, però, non è sfuggita al 25enne nigeriano che si trovava nel parcheggio del supermercato per chiedere qualche spicciolo ai clienti in cambio del trasporto del carrello. Il nigeriano ha quindi chiesto al tunisino se la merce che nascondeva fosse stata pagata o meno: domanda che ha innescato una discussione finita alle mani, tuttavia il 25enne è riuscito a trattenere il ladruncolo fino all'arrivo delle forze dell'ordine che, grazie anche alle testimonianze di alcuni clienti che avevano assistitu alla scena, hanno arrestato il 35enne, privo di permesso di soggiorno e su cui tra l'altro pendeva un divieto di dimora nella provincia di Ravenna. Venerdì l'arresto è stato convalidato e al tunisino è stato applicato di nuovo il divieto di dimora in provincia. La notizia è riportata dai quotidiani locali in edicola sabato.