Tentano il furto al supermercato: fermate da un Carabiniere che stava facendo la spesa

Nella tarda serata di venerdì un militare della stazione Carabinieri di Bagnacavallo, mentre si trovava all’interno del supermercato Conad di via Fossa a fare delle compere, ha notato la presenza di due giovani donne che si aggiravano con fare sospetto tra gli scaffali. Nella circostanza, seppure in borghese e libero dal servizio, ha deciso di monitorare con discrezione le due ragazze. Ben presto si è reso conto che le stesse avevano occultato dei prodotti all’interno delle due borse che avevano con loro.

Nel frattempo anche il personale del negozio aveva iniziato a insospettirsi per l’atteggiamento delle stesse. Superate le casse con indifferenza e senza pagare la merce, le due sono state fermate dal militare che si è qualificato e sono state accompagnate con il personale del supermercato negli uffici per una verifica. L’esito della stessa ha fugato qualsiasi dubbio. Le due giovani donne, nomadi di nazionalità romena, sono state trovate in possesso di varia merce occultata all’interno delle borse, consistente in buona parte in generi alimentari per un valore di oltre 220 euro.

A seguito del riscontro le due, con l’ausilio di una pattuglia della Stazione Carabinieri di Bagnacavallo, sono state tratte in arresto e accompagnate presso la locale stazione per gli accertamenti di rito. Il Magistrato di turno della Procura della Repubblica di Ravenna, informato dai militari operanti dell’accaduto, ha disposto per entrambe gli arresti presso le camere di sicurezza dell’Arma in attesa della direttissima avvenuta nella giornata di sabato. La refurtiva è stata immediatamente restituita agli aventi diritto.