Le rubano la borsa dall'auto: donna vittima della truffa della "sportina dimenticata"

Una segnalazione che arriva dalla diretta interessata, o meglio dalla nuora della donna che giovedì mattina sarebbe stata vittima di un furto. "Mia suocera giovedì, intorno alle 9.30, si è recata in un supermercato vicino al Pala De Andrè per fare la spesa. Uscita dal negozio carica la spesa e sale in macchina, quando le si avvicina una ragazza che le dice "Signora, ha dimenticato una sportina della spesa?". Così mia suocera apre lo sportello e la truffatrice ne approfitta per prenderle la borsa, posta sul sedile del passeggero, e scappa via a bordo di un'auto. E' ancora sotto shock, le ha portato via i documenti, le chiavi di casa e la carta di credito".