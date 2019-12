Furto 'goloso' al supermercato: ladri in fuga coi carrelli pieni di panettoni, prosciutti e sigarette

Hanno fatto una vera e propria "spesa natalizia", con tanto di carrelli, per poi darsi alla fuga nel buio "dimenticandosi" di pagare. Ancora un furto nella notte in Bassa Romagna, questa volta al supermercato 'Crai' di via Fiumazzo a San Lorenzo di Lugo - a una manciata di chilometri dal bar di Belricetto visitato dai ladri qualche ora dopo.

Intorno alla mezzanotte della notte tra martedì e mercoledì, i ladri "golosi" sono riusciti a forzare la porta del supermercato e a intrufolarsi dentro. Qui, armati di alcuni carrelli per la spesa, hanno iniziato a riempirli con prodotti di ogni tipo: panettoni, mortadelle, prosciutti cotti e crudi, grana padano, ma anche profumi, prodotti per il corpo e centinaia di pacchetti di sigarette. Un bottino che ammonta ad almeno cinquemila euro, secondo una prima stima. Nel giro di pochi minuti, i ladruncoli sono usciti con i carrelli e hanno caricato la "spesa" sul loro mezzo, per poi darsi alla fuga. Sul caso indagano le forze dell'ordine. Altri furti sarebbero avvenuti in un bar di San Potito e in secondo bar a Cà di Lugo.