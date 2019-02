Rubano al supermercato dell'Esp: e negli slip c'era nascosta la droga

La Polizia di Stato ha arrestato due 19enni, un italiano e un egiziano residenti il primo ad Alfonsine e il secondo a Ravenna, per il reato di furto aggravato in concorso. Domenica sera intorno alle 20 una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico della Questura è intervenuta al supermercato del centro commerciale Esp, dove il personale addetto alla vigilanza antitaccheggio aveva fermato due ragazzi che avevano oltrepassato le casse senza pagare della merce.

In particolare il personale addetto al sistema di videosorveglianza del supermercato avrebbe riferito ai poliziotti intervenuti che, mentre stava visionando i monitor, aveva notato due ragazzi che, dal reparto multimedia, avevano prelevato della merce dagli espositori. I due giovani, in compagnia di un terzo ragazzo estraneo ai fatti, si erano poi spostati nelle altre corsie dove, dopo aver rotto l’involucro di confezionamento, avevano nascosto quanto asportato uno all’interno dei pantaloni, l'altro sotto al maglione che indossava. L’addetto alla vigilanza, accortosi di quanto accaduto, ha continuato a osservare i due giovani che sono stati poi bloccati dal personale non appena hanno oltrepassato le casse senza pagare.

Una volta intervenuti, gli agenti delle Volanti hanno preso in consegna i due che, nel frattempo, avevano restituito quanto sottratto: un vetro protettivo per smartphone e una power bank. I due 19enni sono stati condotti in Questura dove i poliziotti li hanno dichiarati in arresto per furto aggravato, in concorso. Il solo egiziano è stato arrestato anche per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti perché, in seguito alla perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 8 grammi di marijuana e materiale per il confezionamento delle dosi che aveva nascosto all’interno degli slip. I due ragazzi, dopo le formalità di legge, sono stati sottoposti alla misura precautelare degli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni, in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida dell’arresto.