Ai domiciliari dopo il furto al supermercato: ma la Polizia lo 'pizzica' fuori casa

La Polizia di Stato ha arrestato un 48enne ravennate per il reato di evasione. Mercoledì pomeriggio un equipaggio delle Volanti dell’Ufficio prevenzione generale soccorso pubblico della Questura di Ravenna, nel corso del normale servizio di controllo del territorio, ha individuato in via Tommaso Gulli una "vecchia conoscenza".

Dal controllo alla banca dati delle forze di polizia è emerso che l'uomo, con precedenti penali per violazione della normativa in materia di sostanze stupefacenti, reati contro il patrimonio, la persona e la pubblica amministrazione, doveva trovarsi agli arresti domiciliari presso la propria abitazione. E’ infatti risultato che il 14 luglio il 48enne era stato arrestato per avere commesso un furto aggravato al supermercato del centro commerciale Esp di Ravenna, rendendosi anche responsabile di resistenza e violenza nei confronti dei due Carabinieri che erano intervenuti su richiesta del personale di vigilanza. In seguito alla convalida dell’arresto, il Gip presso il Tribunale di Ravenna aveva applicato nei confronti dell'uomo la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Verificato che il 48enne è risultato privo di qualsiasi autorizzazione per allontanarsi dall’abitazione ove era ristretto, i poliziotti hanno proceduto ad arrestarlo per il reato di evasione. Dopo le formalità di legge l'uomo è stato ricondotto presso la propria abitazione in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.