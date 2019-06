Infila in borsa 70 lamette da barba e tenta la fuga: arrestata

La Polizia di Stato ha arrestato una 42enne romena per il reato di furto aggravato. Giovedì pomeriggio una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Ravenna è intervenuta al supermercato del centro commerciale Esp su richiesta del personale del servizio di vigilanza interna, che aveva individuato una taccheggiatrice.

Sul posto gli agenti hanno scoperto dal personale addetto alla vigilanza che poco prima aveva provveduto a fermare una donna che, nell’attraversare il sistema di antitaccheggio posto dopo le casse, ne aveva fatto scattare l’allarme. A seguito di ciò il personale del supermercato aveva provveduto ad accertare che la donna aveva occultato all’interno della propria borsa un ingente quantitativo di prodotti per l’igiene personale, nello specifico circa 70 confezioni di lamette da barba marca “Gillette” per un valore totale di 847 euro.

La 42enne è risultata gravata da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio ed è stata così condotta in Questura, dove è stata dichiarata in arresto e trattenuta nelle camere di sicurezza in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida dell’arresto.