Rubano vino, vodka e anche una medicina per digerire: coppia denunciata

Forse avevano pensato di fare le ferie a spese dei supermercati prevedendo anche eventuali "disturbi gastrici". I Carabinieri di Faenza hanno denunciato una coppia beccata a rubare in due negozi attrezzatura da campeggio, alimentari e anche un digestivo.

I due, un 45enne e una 51enne entrambi forlivesi, si trovavano al supermercato del centro commerciale 'Le Maioliche' di Faenza. Durante i loro giri tra le corsie, hanno iniziato ad arraffare della merce dagli scaffali nascondendola addosso. L’atteggiamento non è passato inosservato a uno degli addetti alla vigilanza, che ha immediatamente chiesto l’intervento dei Carabinieri. Mentre i due stavano tentando di oltrepassare le casse, sono stati fermati dal dipendente in attesa dell’arrivo della pattuglia di Granarolo Faentino. I militari, arrivati sul posto, hanno chiesto alla coppia di mostrare loro quanto avevano nascosto. Dalle tasche dei due sono saltate fuori lamette e schiuma da barba, vino, vodka e tanta altra merce, perfino una confezione di un prodotto parafarmaceutico per combattere disturbi gastrici, il tutto per un valore di quasi 150 euro.

I militari hanno poi chiesto di poter dare un’occhiata all’interno dell’auto usata dalla coppia per arrivare a Faenza: nel corso della perquisizione, all’interno del bagagliaio sono saltati fuori anche due cuscini da campeggio nuovi di zecca di una marca venduta nel vicino negozio Decathlon. Gli uomini dell’arma hanno così interpellato i titolari del negozio di articoli sportivi, spesso presi di mira dai ladri, accertando che i due cuscini erano stati rubati poco prima e la coppia, per oltrepassare le casse senza essere pizzicata, aveva strappato le etichette magnetiche evitando così che gli allarmi potessero suonare. Portati in caserma, entrambi sono stati denunciati per furto aggravato continuato in concorso.