Si scola la birra appena rubata fuori dal negozio, poi rientra e ruba anche il whisky: in manette

Ha fatto incetta di alcolici e se li è scolati fuori dallo stesso negozio, prima di essere scoperto dagli agenti. La Polizia di Stato ha arrestato un 34enne tunisino per il reato di rapina. Lunedì pomeriggio, intorno alle 16.30, una volante della Questura è intervenuta in via di Roma in un supermercato, dove era stato segnalato un furto.

Secondo quanto dichiarato dal personale del negozio, poco prima un uomo era stato sorpreso a oltrepassare le casse senza pagare due lattine di birra che aveva occultato sotto al giubbotto. Nonostante l’invito a corrispondere il denaro dovuto, l’uomo si sarebbe allontanato andandosi a sedere nei gradini dell’edificio situato nel lato opposto della strada. Poi, dopo aver bevuto la birra, sarebbe rientrato nel negozio e, dopo essersi appropriato di una bottiglia di crema di whisky, sarebbe uscito nuovamente senza pagare. Infine sarebbe ritornato nel negozio minacciando il personale di non allertare la Polizia.

Quando gli agenti sono sopraggiunti l’uomo, evidentemente ubriaco, avrebbe cercato di allontanarsi, ma è stato immediatamente bloccato dai poliziotti che lo hanno accompagnato in Questura per l’identificazione. Il tunisino è risultato avere diversi alias ed essere gravato da numerosi precedenti di polizia per reati inerenti gli stupefacenti, contro il patrimonio, contro la persona, inosservanza delle norme sull’immigrazione, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, oltre a molteplici illeciti amministrativi per ubriachezza e altro. Dagli accertamenti è risultato che il 34enne, giovedì 18 ottobre, mentre si trovava sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Ravenna era stato arrestato dalla Polizia municipale per il reato di rapina impropria e, in sede di udienza, era stata disposta la sua scarcerazione e confermata la misura cautelare del divieto di dimora.

L'uomo quindi è stato arrestato per il reato di rapina. All’udienza, che si è svolta martedì mattina presso il Tribunale di Ravenna, l’arresto è stato convalidato, sono stati concessi i termini a difesa e l’imputato è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere.