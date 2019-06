Ladri in tabaccheria: si accaniscono con le mazze sulla macchinetta delle sigarette

Spaccate senza fine: e a essere colpita è di nuovo una tabaccheria, dopo quella "visitata" dai ladri la notte scorsa in via Santucci a Ravenna e quella ripulita la notte prima alle Bassette. I malviventi, nella notte tra martedì e mercoledì, hanno fatto visita al tabacchi 'La Coccinella', situato nel centro commerciale 'Le Cicogne' di Faenza, in via Galilei. Qui, intorno all'1.50, una banda di tre persone - mascherate e armati di mazze - hanno iniziato a colpire la macchinetta automatica delle sigarette situata fuori dal centro commerciale, vicino all'entrata. Subito è suonato l'allarme e sul posto si sono precipitati la Polizia e il personale di sorveglianza, ma i malviventi si erano già dati alla fuga con un misero bottino di qualche pacchetto che erano riusciti a far scivolare fuori dalla macchinetta. La Polizia ora visionerà i filmati delle videocamere di sorveglianza per cercare di risalire ai colpevoli.