Doppio furto col furgone rubato: i ladri fanno razzia di sigarette in tabaccheria

Doppio furto nella notte per mano di una banda di tre malviventi a bordo di un furgone rubato. Il primo colpo è stato messo a segno alla Tabaccheria del Viale, in via Garibaldi a Fusignano. Verso l'1.45 i tre, a volto coperto e utilizzando un furgoncino rosso risultato rubato a Lugo, si sono avvicinati al distributore di sigarette e si sono accaniti con un piccone fino a distruggerlo. Nel giro di una manciata di minuti lo hanno ripulito dei soldi e delle sigarette, per un bottino di circa un migliaio di euro.

"Il vero danno lo hanno fatto alla macchinetta - spiega il titolare - L'ho cambiata a gennaio e nuova costa 14mila euro". Immediatamente è suonato l'allarme della stessa macchinetta e sul posto si sono precipitati i Carabinieri, chiamati dai vicini di casa svegliati dal suono dell'allarme. Le indagini sono in mano ai militari, che stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza. La tabaccheria era già stata "visitata" dai ladri nel 2014, quando avevano portato via delle slot machine (ora il locale è invece 'slot free'). Un secondo colpo è stato messo a segno in un bar di Sant'Agata sul Santerno.