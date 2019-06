Con la tecnica dell'abbraccio sfila collana e orologio alla povera vittima

Ennesimo furto con l'ormai ben nota "tecnica dell'abbraccio". Venerdì pomeriggio, poco prima delle 18, una donna di mezza età che si trovava nell'abitato di Lido di Dante su via Marabina è stata avvicinata da un'altra donna, che con una scusa è riuscita ad abbracciarla. In questo modo la ladra è riuscita a sfilare alla vittima la collana e l'orologio che indossava, dopodichè è salita su una piccola utilitaria con a bordo un complice e si è data alla fuga in direzione Ravenna. Accortasi del furto, la vittima ha subito allertato le forze dell'ordine e la Polizia ha dato il via alle ricerche.