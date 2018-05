Una "gita" in Trentino per rubare 80 tordi: tre romagnoli nei guai

Una "gita" in Trentino... per rubare animali selvatici. Un terzetto di romagnoli è stato arrestato dai Carabinieri di di Mezzolombardo (Trento) dopo aver fatto incetta di tordi. La scoperta è avvenuta domenica sera nel corso di un normale controllo stradale. Gli uomini dell'Arma hanno infatti notato all'interno dell'auto fermata la presenza di un numeroso quantitativo di animali selvatici, nello specifico circa ottanta esemplari di “tordo bottaccio”.

Nei guai sono finiti tre uomini tra i 60 e i 65 anni residenti tra Cervia e Cesena, che lunedì mattina sono comparsi davanti al giudice nel tribunale di Trento per il processo per direttissima con l'accusa di furto aggravato. Gli uccelli sono stati affidati al centro di riabilitazione dell'avifauna del Casteller. A bordo della vettura è stato rinvenuto il materiale usato per la cattura dei tordi e mappe per orientarsi al meglio nella campagna trentina.