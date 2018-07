Furto in campagna: rubato un trattore nel cuore della notte

Hanno agito nel cuore della notte per riuscire a portare via un mezzo che avrebbe corso il rischio, di giorno, di dare un po' troppo nell'occhio. Nella notte tra martedì e mercoledì nella piccola frazione di Mensa, nel cervese, dei malviventi hanno rubato un trattore a ruote strette. Il mezzo agricolo era parcheggiato all'aperto vicino ad alcuni capannoni agricoli. A scoprirlo sono stati gli stessi proprietari, quando mercoledì mattina si sono accorti che il trattore era sparito. Nei campi si vede il solco del percorso fatto dal trattore nell'atto del furto, poi è probabile che sia stato caricato su un altro mezzo e portato via. Indagano sul caso i Carabinieri della compagnia di Cervia - Milano Marittima.