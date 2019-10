Ladri nella notte alle poste: sfondano la porta e danneggiano il bancomat

Ladri nella notte all'ufficio postale di via don Minzoni a Russi. I malviventi sono entrati nel locale infrangendo la porta a vetri d'ingresso e si sono accaniti sullo sportello Postamat, ma sono usciti a mani vuote forse spaventati dall'allarme che si è subito attivato. Sul posto si sono precipitati i Carabinieri, che hanno in mano le indagini.

Per la giornata di giovedì l'ufficio postale resterà chiuso: Poste Italiane invita i clienti a rivolgersi alle poste di San Pancrazio (aperte solo al mattino) o a quelle di Bagnacavallo (aperto anche nel pomeriggio), mentre gli uffici provvisti di sportello Postamat sono quelli di via Fiume a Bagnacavallo e via Magnapassi a Lugo.