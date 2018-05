Rubano uno zaino mentre gli alunni creano un'aiuola: vengono inseguiti dagli studenti

Dopo il furto sono stati inseguiti dagli studenti. I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cervia hanno arrestato in flagranza per concorso in reato di furto aggravato un 69enne del reggiano e un 47enne del torinese, entrambi senza fissa dimora e già noti alle forze dell'ordine.

Martedì mattina, intorno alle 10, l’insegnante dell'istituto agrario di Jelenia Gora (città polacca gemellata con Cervia, i cui alunni si sono recati in gita nella città del sale) ha chiamato il 112 segnalando che due individui, approfittando del fatto che la docente e i ragazzi stavano allestendo un’aiuola in via Roma per il “Maggio in fiore”, avevano appena rubato lo zaino di uno studente dal loro furgone in sosta.

I militari sono intervenuti prontamente sul posto bloccando il 47enne, inseguito dagli studenti, prima che potesse dileguarsi con la borsa sottratta. Poco dopo è stato rintracciato, nella vicina piazza Costa, anche il 69enne trovato in possesso della somma contante 60 euro, che la vittima avrebbe riconosciuto come propri.

I militari, inoltre, hanno trovato per terra, nascosto sotto i cassonetti dell’immondizia, un portafogli contenente il bancomat e i documenti di identità della vittima. La refurtiva è stata quindi restituita allo studente. I due arrestati, dopo avere passato la notte nelle camere di sicurezza della Compagnia di Cervia – Milano Marittima, sono comparsi davanti al giudice ravennate, che ha convalidato l’arresto, condannandoli a quattro mesi di reclusione e 200 euro di multa (pena patteggiata). Per loro ancheil foglio di via dal Comune di Cervia.