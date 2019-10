Furto 'horror': nella notte rubate due zucche di Halloween

E' proprio il caso di dire "Siamo alla frutta". Nella notte tra mercoledì e giovedì, infatti, qualche "simpaticone" ha deciso di rubare due zucche decorative esposte fuori dalla casa di una ravennate in occasione della festa di Halloween.

"Le nostre zucche erano così belle o così brutte che qualcuno ha pensato stessero meglio a casa sua, pertanto le ha rubate da casa nostra - si sfoga Barbara nel gruppo Facebook 'Sei di Ravenna se 2.0' - Sono due zucche, non hanno valore, ma dovrò dire a due bambini che le loro zucche non ci sono più!". In tanti hanno commentato il post di Barbara indignati e scrivendo come anche loro, in passato, siano stati vittime di furti simili. Speriamo che il ladruncolo ci ripensi e, magari temendo qualche "maledizione stregata", decida di riportare le due zucche al loro posto...