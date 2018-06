Fusignani eletto nuovo presidente della Fondazione del Museo del Risorgimento: "Un onore"

Il consiglio di amministrazione della Fondazione del Museo del Risorgimento di Ravenna ha nominato come nuovo presidente il vicesindaco Eugenio Fusignani. “Sono onorato dell’incarico e della fiducia accordatami - ha dichiarato Fusignani - e ringrazio i soci di questa importante istituzione che in questi anni ha garantito la conservazione e l’accessibilità dei cimeli risorgimentali visitabili nella chiesa di San Romualdo, sede del Sacrario dei Caduti e, in particolare, ha custodito la preziosa collezione del lascito testamentario di Mario Guerrini. L’imminente apertura del museo Byron e del Risorgimento a cura della Fondazione Cassa di Risparmio farà di Ravenna uno dei centri più importanti per la storia documentale di questo significativo periodo storico. E proprio per questo il ruolo della Fondazione del Museo del Risorgimento andrà modellato su nuovi e importanti scenari e opportunità per la nostra città, che ha una tradizione risorgimentale di grande rilevanza, sia di conservazione di luoghi come il Capanno Garibaldi, il Cippo di Anita e la Cascina Guiccioli, sia di valori civici e patriottici che furono significativi nella partecipazione al voto per la scelta della Repubblica Italiana e nella prima elezione diretta dei rappresentanti del Parlamento europeo. Per questo il messaggio risorgimentale va non solo riscoperto, ma anche attualizzato”