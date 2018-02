Fusignano, cambia la viabilità in via dei Martiri

A partire da lunedì avranno inizio alcuni lavori di raccordo di via dei Martiri, a Fusignano, con la rotonda con istituzione del senso unico nel tratto di strada che va dalla rampa del fiume fino alla prima intersezione. Al termine di tali lavori tale senso unico verrà istituito in maniera definitiva per permettere una maggiore sicurezza della viabilità.

