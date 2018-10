Fusignano, deposizioni di corone e museo aperto per la Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate

Sabato 3 novembre a Fusignano sono previste le celebrazioni per la Giornata dell'unità nazionale e delle forze armate. Per l’occasione sono in programma un corteo e l'inaugurazione del restaurato monumento ai caduti di via dei Cosmonauti. Il programma comincia alle 10 con la santa messa al tempio dei caduti (chiesa del pio suffragio) con la partecipazione della corale “Arcangelo Corelli”. Al termine della cerimonia ci sarà la formazione del corteo e deposizione di corone al restaurato monumento ai caduti di via dei Cosmonauti. Per chi desidera sarà disponibile un servizio di trasporto a cura di Auser.

Il monumento è stato restaurato in occasione del centenario della Prima guerra mondiale per iniziativa della sezione di Fusignano dell'Associazione caduti e dispersi in guerra, presieduta da Rosa Gherardi, con il contributo di cittadini, associazioni e attività del paese. Inoltre, sempre nella giornata di sabato il museo della “Romagna Air Finders” di via Santa Barbara 4 sarà aperto al pubblico dalle 10 alle 13. Le iniziative sono organizzate dal Comitato unitario antifascista di Fusignano e sono aperte a tutta la cittadinanza.