Fusignano, rotonda di via Garibaldi: al via i lavori di asfaltatura

Lunedì inizieranno a Fusignano i lavori di asfaltatura della rotatoria posta all’incrocio tra via Cantagallo, via dei Martiri, corso Emaldi e via Garibaldi. I lavori, che saranno ultimati entro la settimana, richiederanno l’istituzione di passaggi alternati del traffico. La rotatoria, corredata dei necessari attraversamenti e corridoi ciclopedonali, ha consentito l’eliminazione del precedente impianto semaforico, facilitando i flussi di traffico ed eliminando le soste.