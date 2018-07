Fusignano scelta come base per la "Summer school" da dieci studenti d'architettura turchi

Fusignano è stata la base delle visite e sede delle lezioni della prima edizione della "Summer School" dell'architetto Emiliano Bugatti (docente presso l'Università di Istanbul) che ha coinvolto una decina di studenti turchi in un master di architettura in Italia. Dieci giorni di esperienza in Italia, dieci città da vistare e cinque lezioni per scoprire le opere di Leon Battista Alberti, Andrea Palladio, Carlo Scarpa e Giancarlo De Carlo, non sui libri ma nel meraviglioso paese che le ospita. Mercoledì il sindaco Nicola Pasi, assieme all'architetto Bugatti, ha consegnato agli studenti e alle studentesse gli attestati di fine corso. A settembre è prevista la seconda edizione del master.