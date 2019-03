Galà del Triathlon, l'edizione di Cervia confermata fino al 2022

Nel pomeriggio di sabato, il presidente Bonaccini, accompagnato dall’assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini, hanno visitato Cervia ai Magazzini del sale per la settima edizione del Galà del Triathlon. Si tratta della tradizionale serata parte del Triathlon Show Italy, la manifestazione sportiva in corso in città fino a domenica, dove saranno premiati gli atleti dell’anno di questa disciplina.

La premiazione sarà però preceduta dal rinnovo ufficiale del contratto tra il Comune di Cervia e Ironman Italy, la gara di triathlon che nell’edizione 2018 ha fatto registrare il tutto esaurito di iscrizioni con 2.700 atleti da tutto il mondo e che conferma la manifestazione nella città ravennate fino al 2022. Tra le novità, il raddoppio dell’impegno: oltre all’ormai rodato Ironman Italy Emilia-Romagna in programma il 21 settembre, entra una nuova gara - l’Ironman 70.3 - che prevede 1.9 km di nuoto, 90 km di bici e 21 km di corsa, in calendario il 22 settembre.